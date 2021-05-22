شكرا لمتابعة خبر عن خطوات توثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، اليوم السبت، خطوات توثيق الحصول على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.

وقالت الهيئة، أن بالنسبة إلى المواطنين والمقيمين: كل من يظهر أنه محصن في تطبيق (توكلنا)، وتشمل من أكمل جرعتي لقاح (كورونا) كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى، والمتعافي لمدة لا تزيد على 6 أشهر حسبما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وأشارت إلى أن المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة: و(مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي التأشيرات الجديدة بأنواعها): تسجيل اللقاحات إلكترونيا في الموقع الإلكتروني من هنــــــــــا .

وأكدت أن التسجيل متاح فقط لمن استوفى جرعات اللقاحات المعتمدة التالية: جرعتين لكل (فايزر- أسترازينيكا- موديرنا)، وجرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون) مع تقديم ما يثبت ذلك عند الوصول، فيما من تلقى جرعة واحدة من اللقاحات (فايزر-موديرنا-استرازينيكا) لا يمكنه التسجيل بالموقع ويطبق عليه الحجر المؤسسي عند قدومه.