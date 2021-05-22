شكرا لمتابعة خبر عن إشادة كبيرة بالبطل «الزهراني» المتصدي لمحاولة اقتحام منبر الحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن فخرهم برجل الأمن وكيل رقيب محمد بن علي الزهراني، الذي تصدى للشخص الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي الشريف أثناء خطبة الجمعة.

وأشاد الناشطون بالدور الذي قام به "الزهراني" في منع الشخص من اقتحام منبر الحرم؛ حيث قالت إحدى المغردات وتدعى افتكار بديوي: "‏رعاك الله صقر الوطن البطل محمد بن علي الزهراني دمت فخر للوطن".

وقال مغرد آخر: "‏أحد جنودنا البواسل وأبناء قريتي الغالية ‎ الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني؛ يسطر اليوم مجداً عظيماً في التفاني والتضحية حيث تصدّى للمعتدي على إمام الحرم الشريف الشيخ بندر بليلة، نسأل الله أن يحفظه ويكتب أجره على ما قدّم للمسلمين وللوطن الغالي".

وطالب بعض المغردين بضرورة تكريم البطل" الزهراني" جزاءًا وتقديرًا لما قام به، فيما كتب مغرد عن الواقعة:" كفو يافخر الوطن... كلنا رجال أمن الحرم العيون الساهرة الله يديم علينا نعمة الأمن والأمان اللهم زد هذا البلد ورجال أمنه وولاة أمره وشعبه تُقىً وخيرا وسدادا وتوفيقاً وخيراً إلى قيام الساعة".

وعبر الشاعر الدكتور عبدالواحد الزهراني، عن إعجابه بالبطل الزهراني، بنشر صورة له معلقًا عليها: "‏أحد جنودنا البواسل من أبناء قرية مولغ الوكيل رقيب محمد بن علي الزهراني؛ يسطر اليوم مجداً عظيماً في التفاني والتضحية، حيث تصدّى للمعتدي على إمام الحرم الشريف الشيخ بندر بليلة، نسأل الله أن يحفظه ويكتب أجره على ما قام به".