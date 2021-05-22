شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. جامعة الملك خالد: التحصين شرط أساسي لحضور الاختبارات النهائية للطلاب بالفصل الصيفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد الدكتور سعد بن دعجم، وكيل جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية والأكاديمية، اليوم السبت، أن التحصين شرط أساسي لحضور الاختبارات النهائية لطلاب الجامعة في الفصل الصيفي.

وقال "دعجم" خلال مداخلة هاتفية له مع "برنامج 120" الذي يعرض على شاشة قناة "الإخبارية"، أن الحصول على الجرعة الأولى على الأقل من لقاح فيروس كورونا سيكون شرطًا لدخول الاختبارات.

وأوضح أن ذلك نسبة إلى الأمر السامي بأن الدراسة ستكون حضورية في العام القادم وفقًا لتعميم وزارة الداخلية بأن الحصول على لقاح كورونا سيكون شرطًا لدخول أي منشأة حكومية، لافتًا إلى أن حضور الطلاب للمحاضرات للفصل الصيفي لا يشترط ذلك.