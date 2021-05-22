184 كجم نصيب المواطن السعودي من هدر الخضراوات سنويًا

تبلغ مساهمة المواطن السعودي من هدر الخضار (184) كيلو جرامًا في السنة، وذلك وفقًا للأرقام الرسمية، فيما يبلغ إجمالي نسبة هدر الخضار في المملكة (335) ألف طن سنويًا.

وأوضحت هيئة الإذاعة والتليفزيون –عبر تويتر- أن مختلف مزارع المملكة تنتج (180) ألف طن من الخضراوات شهريا، وأن نسبة هدر الخضراوات تبلغ ( 335) ألف طن سنويًا، مشيرة إلى أن هدر البطاطس ثم الطماطم والبصل والخيار تأتي في المراتب الأولى.

وأضافت أن مساهمة الفرد في الهدر تقدر بـ(184) كيلو جراما في السنة، مشيرة إلى أن الكمية المناسبة لاستهلاك الفرد من الخضراوات = كوب واحد تقريبًا يوميًا.

ووجهت هيئة الإذاعة والتليفزيون، نصائح لتقليل نسبة هدر الخضراوات، ومنها: شراء الخضراوات بالحبة وليس بالأوزان، واستخدام بقايا الخضراوات في تحضير المرقات والصلصات، والحرص على شراء الخضراوات الناضجة ( الطماطم الناضجة لونها أحمر طبيعي - والبطاطس لونها ترابي فاتح وبلا علامات خضراء).

أما نصائح حفظ الخضراوات لفترة أطول، فتتضمن: حفظ الورقيات في مناديل مبللة في الثلاجة، وحفظ الطماطم والخيار في النايلون المخصص للأطعمة، وتخليل الأطعمة بهدف حفظها لمدة أطول.

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