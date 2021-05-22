بـ 336 حالة.. منطقة الرياض تتصدر الإصابات الجديدة بكورونا

تصدرت منطقة الرياض إصابات كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مسجلة 336 إصابة، من إجمالي 1142 حالة جديدة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة في المرتبة التالية مسجلة 250 حالة، والشرقية 158 حالة، والمدينة المنورة 97 حالة، وعسير 60 حالة، وجازان 59 حالة، والقصيم 52 حالة، وتبوك 37 حالة، وحائل 32 حالة، ونجران 25 حالة، والباحة 19 حالة، والحدود الشمالية 11 حالة، والجوف 6 حالات.

كانت وزارة الصحة، أعلنت اليوم السبت تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، كما تمَّ تسجيل 13 حالات وفاة، و1089 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24

الماضية.

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