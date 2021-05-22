مواقع التواصل تشيد بتصرف «الزهراني» بطل واقعة منبر الحرم المكي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي برجل الأمن «محمد الزهراني» الذي قام باعتراض شخص حاول صعود منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة أمس.

وتداول نشطاء مواقع التواصل صورة الزهراني، وذلك عبر وسم «#محمد_الزهراني»، واصفين إياه بالبطل الذي دافع من أجل أمن الحرم المكي، مرددين مقولة «وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه»، وفقًا لما ذكرته «العربية».

وأكد المغردون أن موقف الزهراني يعبر عن الشجاعة والذكاء وحسن التصرف، حيث تصدى للمعتدي بكل ثقة وقبض عليه بسرعة، دون التأثير على مجريات خطبة الجمعة، والتي كان إمام الحرم المكي فيها الدكتور بندر بليلة.

يذكر أن التحقيقات الأولية لشرطة العاصمة المقدسة، كشفت أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي، مواطن في الأربعينيات من عمره، وأنه ادعى أنه المهدي المنتظر.

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