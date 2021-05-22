1142 إصابة جديدة بكورونا.. و«الصحة» تعلن أعداد حالات التعافي والوفيات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 439847 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1089 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 423795 حالة.

كما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 7237 حالة.

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