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1142 إصابة جديدة بكورونا.. و«الصحة» تعلن أعداد حالات التعافي والوفيات

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الرياض - محمد عبدالله - خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 1142 إصابة جديدة بفيروس المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 439847 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1089 حالة تعافٍ جديدة؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 423795 حالة.

كما تم تسجيل 13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 7237 حالة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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