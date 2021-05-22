فيديو لحيوان مفترس مع طفلة.. و«مركز الحياة الفطرية» يتدخل ويُذكر بالغرامة

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مع بلاغ من مواطن حول فيديو وثّق حيوانًا مفترسًا برفقة طفلة، محذرًا من خطورته على باقي الأطفال، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ تحويل المخالفة إلى الجهات المختصة.

وذكر المركز –عبر تويتر- «نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنَّه تمَّ رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم»، وتابع «نجدد التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة».

وأشار مركز تنمية الحياة الفطرية إلى أنَّ عقوبة اقتناء الحيوانات المفترسة قد تصل إلى10 سنوات سجن أو غرامة قدرها30 مليون ريال.

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