اخبار السعوديه

فيديو لحيوان مفترس مع طفلة.. و«مركز الحياة الفطرية» يتدخل ويُذكر بالغرامة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - الواقعة لدى الجهات المختصة

تفاعل المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، مع بلاغ من مواطن حول فيديو وثّق حيوانًا مفترسًا برفقة طفلة، محذرًا من خطورته على باقي الأطفال، مشيرًا إلى أنَّه تمَّ تحويل المخالفة إلى الجهات المختصة.

وذكر المركز –عبر تويتر- «نقدر اهتمامكم ونفيدكم بأنَّه تمَّ رصد المخالفة وتحويلها إلى الإدارة المختصة لاتخاذ اللازم»، وتابع «نجدد التنويه إلى منع اقتناء الحيوانات المفترسة».

وأشار مركز تنمية الحياة الفطرية إلى أنَّ عقوبة اقتناء الحيوانات المفترسة قد تصل إلى10 سنوات سجن أو غرامة قدرها30 مليون ريال.

اقرأ أيضًا:

بعد واقعة الأسد.. «تنمية الحياة الفطرية» يدعو أصحاب الحيوانات المفترسة لتسليمها

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا