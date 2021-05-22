«الوطني لتنمية الحياة الفطرية» يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الأحيائي

يشارك المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الأحيائي الذي يوافق اليوم السبت، ويتّخذ من شعار ( نحن جزء من الحل) موضوعًا رئيسيًا لهذا العام، ليكون استمرارًا للتوعية بأهمية المحافظة على التنوع الأحيائي وأنه لايزال الحل للعديد من تحديات التنمية المستدامة التي تستهدفها العديد من الدول لتأمين متطلبات الحياة للبشر وتوفير سبل الرفاهية.

وبهذه المناسبة، أكَّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد علي قربان حرص حكومة المملكة العربية السعودية على اتخاذ كافة الإجراءات والسبل للمحافظة على التنوع الأحيائي والتي تقع ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 من خلال التركيز على استدامة الموارد وتحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة.

وأضاف الدكتور قربان بأنَّه على الرغم من التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم إلا أنَّه لازال يعتمد بشكل كبير على النظم البيئية لتوفير متطلبات الحياة اليومية للبشر مثل الماء والغذاء والأدوية والطاقة وما إلى ذلك، الأمر الذي يتطلب منا العمل معًا كأفراد ومجتمعات ومنظمات حكومية وخاصة للحد من تدهور التنوع الأحيائي من خلال الكفّ عن الممارسات والسلوكيات السلبية التي تسهم في ذلك مثل استنزاف الموارد الطبيعية عن طريق الصيد والرعي والاحتطاب الجائر، وتلويث البيئات الطبيعية .