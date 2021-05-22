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وفاة «أبو الأرز الهجين».. والسفير الصيني بالرياض ينعاه

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الرياض - محمد عبدالله - قدم إسهامات بارزة في الأمن الغذائي

توفي أبو الأرز الهجين، الصيني «يوان لونغ بينغ»، والذي ساهم في توفير الأمن الغذائي للملايين من الشعب الصيني وفي العالم.

ونعى السفير الصيني لدى الرياض «شن وي تشينج» -عبر حسابه على تويتر- العالم الصيني الشهير، قائلًا «احر التعازي بوفاة عضو الأكاديمية الصينية للهندسة، يوان لونغ بينغ، المعروف باسم (أبو الأرز الهجين) والذي قدم مساهمات بارزة في الأمن الغذائي في الصين والعالم».

وتابع السفير الصيني قائلًا، إنه «سبق أن قال إن حلمه هو الاستلقاء تحت ظل أوراق الأرز للاستمتاع بالبرودة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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