الصحة توضح آثار لقاح كورونا الجانبية.. وتطالب بمراجعة الطبيب في هذه الحالة

أوضحت وزارة الصحة أن الآثار الجانبية للقاحات كورونا تكون من خفيفة إلى متوسطة، وأنها تتلاشي خلال يوم أو يومين من بدء ظهورها، ناصحة باستشارة الطبيب حال استمرارها لفترة اكثر من 5- 7 أيام.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة -عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم تكون من خفيفة إلى متوسطة، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من تلقي التطعيم.

وأشارت الصحة إلى أن الآثار الجانبية للقاح تختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها، موضحة أنه في حال استمرارها لمدة أكثر من ( 5 -7) أيام، يجب مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة.

ووجه مواطن استفسارًا بأنه تلقى لقاح كورونا ولكنه يعاني من صداع متواصل على مدى أربعة أيام؟

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