اخبار السعوديه

الصحة توضح آثار لقاح كورونا الجانبية.. وتطالب بمراجعة الطبيب في هذه الحالة

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أكدت أنها تختفي خلال يوم أو يومين

أوضحت وزارة الصحة أن الآثار الجانبية للقاحات تكون من خفيفة إلى متوسطة، وأنها تتلاشي خلال يوم أو يومين من بدء ظهورها، ناصحة باستشارة الطبيب حال استمرارها لفترة اكثر من 5- 7 أيام.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة -عبر تويتر- ردًا على استفسار بهذا الخصوص، أن معظم الآثار الجانبية بعد التطعيم تكون من خفيفة إلى متوسطة، وتحدث خلال الأيام الثلاثة الأولى من تلقي التطعيم.

وأشارت الصحة إلى أن الآثار الجانبية للقاح تختفي في غضون يوم إلى يومين من بدايتها، موضحة أنه في حال استمرارها لمدة أكثر من ( 5 -7) أيام، يجب مراجعة الطبيب لعمل الفحوصات اللازمة.

ووجه مواطن استفسارًا بأنه تلقى لقاح كورونا ولكنه يعاني من صداع متواصل على مدى أربعة أيام؟

اقرأ أيضًا:

الصحة: لا توجد توصيات حول منع الأسبرين حدوث الجلطات بين المصابين بكورونا

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا