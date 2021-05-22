وزارة الدفاع تفتح باب القبول للالتحاق بالخدمة العسكرية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعين في وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي 1442 هـ / 1443 هـ للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس للالتحاق بالخدمة العسكرية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1442/10/20 هـ.

طريقة التسجيل بالخدمة العسكرية في وزارة الدفاع

ودعت وزارة الدفاع الطلبة الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة عبر الرابط: https://afca.mod.gov.sa للاطلاع على شروط القبول وإرشادات التسجيل في البوابة ،كما نود التنبيه على الطلبة بضرورة التسجيل بموقع (النفاذ الوطني ) لكي يتمكن الطالب من عملية التسجيل متمنين للجميع التوفيق

شروط الالتحاق في الخدمة العسكرية