هل المكملات الغذائية تمنع انتقال عدوى كورونا ؟ الصحة تجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

في الوقت الذي تدعو فيه الجهات الصحية إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية باعتبارها أحد أهم الوسائل التي تمنع انتقال عدوى كورونا يكثر الحديث عن المكملات الغذائية والفيتامينات وغيرها من المواد التي قد يعتقد البعض أنها تعالج أو تمنع الإصابة بهذا الفيروس.

تأثير المكملات الغذائية على عدوى كورونا

وقالت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 صحة إن المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع عدوى كورونا المستجد ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى مثل فيتامين سي وفيتامين د والزنك.

ونصحت الصحة بعدم تناول المكملات الغذائية بدون استشارة الطبيب المعالج.

نصائح لتخفيف حدة أعراض كورونا

وقالت الصحة ردًا على سؤال من أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ويسأل عن علاج : لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ولكن عند الإصابة يمكنك تخفيف حدة الأعراض في المنزل بعمل الآتي:

عند ارتفاع درجة الحرارة خذ قسطًا من الراحة واشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف وتناول خافض الحرارة مثل الباراسيتامول.

شرب الكثير من السوائل الدافئة التي تساعد على تقليل الاحتقان بالحلق.

الاهتمام بتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضروات والفاكهة التي تعزز المناعة وتجنب الطعام الغير صحي.

إذا كنت تعاني من السعال، يفضل تجنب الاستلقاء على ظهرك واستلق على جانبك أو اجلس في وضع مستقيم.

التعافي من حالات كورونا

وقالت الصحة في ردها على سؤال آخر إنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

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