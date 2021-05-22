4 نصائح من الصحة لتخفيف حدة أعراض كورونا في المنزل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

قدمت وزارة الصحة ممثلة في مركز 937 عددًا من النصائح لتخفيف أعراض كورونا لمن هم في العزل المنزلي مشيرة إلى أن التقيد بهذه النصائح يقلل من حدة الأعراض بشكل واضح.

نصائح لتفادي أعراض كورونا

وقالت الصحة ردًا على سؤال من أحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ويسأل عن علاج : لا يوجد حاليًا علاج محدد لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، ولكن عند الإصابة يمكنك تخفيف حدة الأعراض في المنزل بعمل الآتي:

عند ارتفاع درجة الحرارة خذ قسطًا من الراحة واشرب كمية كافية من السوائل لتجنب الجفاف وتناول خافض الحرارة مثل الباراسيتامول.

شرب الكثير من السوائل الدافئة التي تساعد على تقليل الاحتقان بالحلق.

الاهتمام بتناول الطعام الصحي والإكثار من الخضروات والفاكهة التي تعزز المناعة وتجنب الطعام الغير صحي.

إذا كنت تعاني من السعال، يفضل تجنب الاستلقاء على ظهرك واستلق على جانبك أو اجلس في وضع مستقيم.

أعراض كورونا عند الأطفال

وبحسب مجلة Scientific Reports، فقد اكتشف باحثون برئاسة الدكتور بانكاج أروروا من جامعة ألاباما في برمنغهام، بعد تحليل البيانات لـ 12306 أطفال مرضى أصيبوا بـ “كوفيد-19″، أن أعراض كورونا عند الأطفال والبالغين مختلفة.

وأوضحت المجلة أن غالبية الأطفال الذين شملتهم الدراسة، لم تظهر عندهم الأعراض التقليدية للمرض- ارتفاع درجة الحرارة، سعال جاف، أو ضيق التنفس، ولكن سجلت لدى 18.8% منهم الحمى والضعف وألم في العضلات أو المفاصل وكذلك ضعف حاستي الشم والتذوق.

وسجلت لدى 16.5% مشكلات في الجهاز التنفسي بما فيها السعال وضيق التنفس، ولدى 13.9% مشكلات في الجهاز الهضمي، مثل الغثيان والتقيؤ والإسهال. ولدى 8.1% طفح جلدي، وعند 4.8% صداع.

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