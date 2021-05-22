شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «السلمي» يوضح حكم الدعاء بغير العربية في الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور عبد الله السلمي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، حكم الدعاء بغير اللغة العربية في الصلاة.

وقال الشيخ عبدالله السلمي، خلال مشاركته مع برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أن الراجح أن الدعاء ليس من الفرائض، لافتًا إلى أنه يجوز للإنسان أن يقنت بلغته ولو لم تكن بلغة القرآن.

وأشار "السلمي" إلى أنه يجوز الدعاء بغير العربية في حال وجود غير المتحدثين بها ليكون الأمر أكثر بيانًا؛ حيث يجوز للإنسان في قنوت النازلة أو الوتر الدعاء بغير العربية إذا كان المصلون لا يحسنون العربية.