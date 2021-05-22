شكرا لمتابعة خبر عن سبب معاناة مصابي كورونا سابقا من أعراض بعد الجرعة الأولى تشبه أعراض الجرعة الثانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة سبب ظهور المزيد من الاعراض لمصابين بالعدوى سابقاً بعد تناول الجرعة الأولى، حيث أنها تشبه الأعراض الجانبية لمن أخذوا الجرعة الثانية.

وقالت الوزارة أن الأعراض الجانبية عند من أصيبوا سابقا تشبه الأعراض المصاحبة للجرعة الثانية؛ حيث تكون الاستجابة المناعية أعلى.

جاء ذلك ردا على استفسار تلقته وزارة الصحة حول سبب معاناة مصابي كورونا من أعراض بعد الجرعة الأولى تشبه أعراض الجرعة الثانية