الضمان الصحي: لا يلزم حصول المحصن الأقل من 18 عامًا على تأمين كورونا للسفر

أوضح مجلس الضمان الصحي مدى التزام المحصن المتعافى الذي يبلغ أقل من 18 عامًا بعمل التأمين الخاص بفيروس كورونا من أجل السفر للخارج.

وأكد مجلس الضمان الصحي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنَّه لا يلزم لهم التأمين حسب بيان وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقلّ من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا.

جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي لمجلس الضمان الصحي على «تويتر»: « مواطن أقل من 18 عامًا وحالته في توكلنا محصن متعافى هل هو ملزم بعمل تأمين كوفيد للسفر».

ويتضمن تأمين السفر الخاص بكورونا ومنافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ومدته 30 يومًا، وهو الزامي لمن هم دون 18 سنة، وفقًا لمجلس الضمان الصحي.

ومن أبرز الحالات التي يغطيها تأمين فيروس كورونا للسفر: تغطية المصاريف الطبية، وكذا الحالات الطارئة المتعلقة بفيروس "كورونا" مثل غرف الطوارئ والرعاية العاجلة بسقف يصل إلى 650 ألف ريال، أيضًا تكاليف الإقامة والإيواء ذات الصلة بالحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا، إضافة إلى حالات الإخلاء الطبي المتعلقة بانتهاء وفوات الرحلات.

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