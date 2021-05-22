الصحة: لا توجد توصيات حول منع الأسبرين حدوث الجلطات بين المصابين بكورونا

أوضحت وزارة الصحة، أنه لا توجد دراسات علمية توصي بضرورة تناول الأسبرين لمصابي كورونا لمنع حدوث الجلطات.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع لوزارة الصحة –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص: «غير صحيح، ولا توجد دراسات علمية توصي بذلك».

وقال المواطن في استفساره: هل المصاب بكورونا ضروري يأخذ الأسبرين لتفادي تجلط الدم؟

من جهة أخرى، أوضحت وزارة الصحة أن الأشخاص المصابين بالأمراض الرئوية المزمنة مثل الربو وحساسية الصدر، من الفئات المستهدفة لأخذ لقاح فيروس كورونا، ولا يعتبر ذلك من موانع تلقي اللقاح.

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