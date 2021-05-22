قتيل و4 جرحى في حادث طعن بأمستردام.. والشرطة توقف المشتبه به

أوقفت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، مشتبهًا به في عملية طعن أدّت لمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في أمستردام.

وبحسب "العربية" لقي رجل مصرعه وأصيب 4 آخرون بعملية طعن في أمستردام الليلة الماضية، مشيرة إلى أن الشرطة أوقفت المشتبه به، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل أو الإعلان عن هويته.

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