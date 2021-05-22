الضمان الصحي: تأمين كورونا لا يغطي الحجر الإلزامي في البلد المضيف

أوضح مجلس الضمان الصحي، أنَّ تأمين كورونا للسفر، لا يغطي تكاليف الحجر الإلزامي الذي تفرضه بعض الدول على القادمين إليها، وإنَّما يغطي الحجر الصحي الخاص بالإصابة بكورونا أثناء السفر.

وذكر المجلس –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنَّ «التأمين يغطي تكاليف الحجر الصحي المتعلق بفيروس كورونا فقط، ولا يغطي الحجر الذي تفرضه بعض الدول على القادمين إليها» وتابع المجلس قائلًا: إنَّ «تأمين كوفيد-19 للسفر لا يغطي فحص كورونا».

وقال المواطن في استفساره: هل يشمل تكلفة الحجر الإلزامي وتكلفة اختبار فحص كورونا في البلد المضيف؟.

يُذكر أن تأمين كورونا للسفر هو منتج تأميني جديد متاح للمواطنين، متضمنًا منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهو متاح اختياريًا لجميع المواطنين وملزم لمن هم دون سن الـ18 عامًا.

اقرأ أيضا:

«الضمان الصحي» يوضح موقف المحصن المتعافي الأقل من 18 سنة من تأمين السفر