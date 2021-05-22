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«النيابة العامة» تأمر بالقبض على أصحاب فيديو الاعتداء على شخص بصالة رياضية

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الرياض - محمد عبدالله - بعد تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي

أصدر النائب العام قرارا بالقبض على عدة أشخاص، تعدوا على شخص في إحدى الصالات في مدينة الرياض، وذلك بعد رصد مقطع متداول للواقعة بوسائل التواصل الاجتماعي.

وذكرت مصادر، أن مركز الرصد النيابي، رصد تداول محتوى معلوماتي حول قيام عدة أشخاص بالاعتداء عمداً على شخص داخل مسبح إحدى الصالات الرياضية بمدينة الرياض.

وأضافت المصادر أن النائب العام أمر بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل من اشترك في واقعة الاعتداء، وذلك بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، وكذلك القبض على مصور المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن النيابة العامة تتابع كل ما من شأنه التعدي على حريات الآخرين، والجناية عليهم بأي صورة من صورها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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