الحصيني عن طقس السبت: حار نهارًا معتدل ليلًا.. وسحب ممطرة على مناطق عدة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، طقس اليوم السبت، مشيرا إلى أجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على معظم المناطق.

وقال الحصيني –عبر حسابه على تويتر- إنه متوقع اليوم، أجواء حارة نهارًا معتدلة ليلًا على معظم المناطق، وتكون معتدلة نهارًا تميل للبرودة ليلًا على المرتفعات الغربية والجنوبية.

وأضاف الحصيني أنه متوقع أن تظهر بعض السحب، وبعضها ممطر، على الشمالية وشمال الشرقية والقصيم ومرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان مع رياح.

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