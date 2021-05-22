«الزراعة» تجدد دعوتها لمزارعي القمح بتقديم الطلبات في منصة «سجل»

جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دعوتها للمزارعين الراغبين في زراعة القمح للعام القادم، لتقديم الطلب عبر منصة (سجل).

وذكرت وزارة البيئة –عبر حسابها على تويتر- أنه يتم تقديم طلبات زراعة القمح عبر الرابط التالي:

وأشار مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف وتطوير السجل الزراعي، المهندس محمد العبداللطيف، إلى قرار مجلس الوزراء الخاص برفع الكمية المشتراة من المزارعين، من قبل المؤسسة العامة للحبوب، من 700 ألف طن إلى 1.5 مليون طن، وهو ما يوفر نسبة 50% من القمح.

وأضاف أن الوزارة تقوم بالاستعداد مبكرًا لموسم 2022م بدعوة المزارعين الراغبين في زراعة القمح بتسجيل بياناتهم عبر منصة (سجل)، داعيًا أيضًا مزارعي الأعلاف إلى التحول وزراعة القمح.

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