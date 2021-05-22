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شرطة حائل تلقي القبض على صاحب فيديو الإساءة إلى رجال الأمن

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الرياض - محمد عبدالله - نشر المقطع بوسائل التواصل الاجتماعي

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية والتعليق عليها بعبارات مسيئة، ونشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، إن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لقيامه بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية، والتعليق عليها بألفاظ وعبارات مسيئة ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المتحدث باسم شرطة منطقة حائل إلى أنه جرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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