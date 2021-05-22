شرطة حائل تلقي القبض على صاحب فيديو الإساءة إلى رجال الأمن

تمكنت شرطة منطقة حائل من القبض على مواطن قام بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الوظيفية والتعليق عليها بعبارات مسيئة، ونشر ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، إن نتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، لقيامه بتصوير رجال الأمن أثناء أداء مهامهم الأمنية، والتعليق عليها بألفاظ وعبارات مسيئة ونشرها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأشار المتحدث باسم شرطة منطقة حائل إلى أنه جرى إيقاف الجاني واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

الإطاحة بمواطن ارتكب 4 جرائم سلب واعتداء في حائل