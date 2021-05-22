الحربي: منخفض جوي يؤثر على 9 مناطق خلال الـ48 ساعة القادمة

توقع المهتم بالظواهر المناخية، سامي الحربي، منخفضًا جويًا خلال الـ48 ساعة القادمة يؤثر ببعض الأماكن على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة.

وقال الحربي –عبر حسابه على تويتر- إنّه متوقع خلال الـ٤٨ ساعة القادمة، منخفض جوي يؤثر على المملكة ببعض الأمطار، وذلك على أجزاء من حائل والقصيم والمدينة المنورة والرياض وشمال الشرقية وشرق مكة المكرمة، مع موجة مطرية على مرتفعات الطائف والباحة وعسير وجازان .

وأشار الحربي إلى أنَّ المنخفض يؤدي إلى موجة باردة نسبيًا على شمال المملكة، خاصة في ساعات الليل.

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