شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحقيقات أولية .. مهاجم منبر الحرم يدعي أنه المهدي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت التحقيقات الأولية لشرطة العاصمة المقدسة أن الجاني الذي حاول الصعود على منبر الحرم المكي، خلال خطبة الجمعة أمس، مواطن أربعيني، وكان يدعي أنه المهدي المنتظر.

وذكر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أمس، أن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، وقال إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظهر الجمعة بشكل واسع فيديو، يظهر فيه شخص في صحن المطاف حاول الصعود إلى منبر الحرم المكي الشريف، وتم القبض عليه، دون قطع لخطبة الخطيب أو حدوث أي فوضى.