مهاجم منبر الحرم المكي مواطن أربعيني ادعى أنه المهدي المنتظر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت التحقيقات الأولية لشرطة العاصمة المقدسة أن الجاني الذي تم القبض عليه بعدما حاول الصعود على منبر الحرم المكي، خلال خطبة الجمعة أمس، هو مواطن أربعيني، وكان يدعي أنه المهدي المنتظر بحسب العربية نت.

ضبط مهاجم منبر الحرم المكي

يذكر أنه تم ضبط المتهم أثناء هجومه ومحاولته الصعود على المنبر وهو يحمل عصا، واستطاع أمن الحرم المكي إيقافه والسيطرة عليه، وإشعار النيابة العامة بالإجراءات والتحقيقات الأولية التي تم اتخاذها تجاهه، وإجراء المسح الأمني عليه للتأكد والتثبت من أوضاعه الصحية.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، صرح يوم أمس بأن الجهات الأمنية أوقفت شخصًا حاول الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة أمس بالمسجد الحرام، وجرى استكمال الإجراءات النظامية بحقه.

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