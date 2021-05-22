الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

الصحة تقدم نحو 700 ألف جرعة من لقاحات كورونا خلال أقل من 4 أيام

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أنها قدمت نحو 700 ألف جرعة من لقاحات كورونا خلال أقل من 4 أيام فقط وذلك عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

عدد جرعات اللقاح

ووصل عدد جرعات لقاح كورونا حتى اليوم إلى 12.667.747 فيما لا تزال عملية حجز اللقاح تتواصل عبر تطبيق صحتي.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

لقاحات كورونا في السعودية

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاح كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدم حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحات جونسون آند جونسون وموديرنا فهي معتمدة حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.

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