ما هو الحجر المؤسسي وعلى من يطبق ؟ متحدث الطيران المدني يجيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعاد المتحدث باسم الطيران المدني، إبراهيم الرؤساء التأكيد على أهمية الحجر المؤسسي الذي يتم تطبيقه ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الرؤساء في مداخلة هاتفية مع قناة السعودية إن المقصود بالحجر المؤسسي هي أماكن لعزل المسافرين لمدة معينة في مكان معلوم، ويتم تطبيق التنظيم المتخذ على المقيمين القادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

وأضاف أن هذه الإجراءات الهدف منها تطبيق الاحترازات والبروتوكلات الوقائية على القادمين من الخارج من غير المواطنين.

ضوابط الحجر المؤسسي

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح في وقت سابق بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية. فقد تقرر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي على جميع القادمين إلى المملكة من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

المستثنون من الحجر المؤسسي

وقد استثنت وزارة الداخلية مت الحجر الفئات التالية :

أولا: المواطنون والمواطنات وزوجة متابعات الخليج 365، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

– العمالة المنزلية غير المحصنة المرافقة لمقيم محصن.

– المحصنون والوفود الرسمية.

– من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.

– طواقم الملاحة الجوية.

– من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

ثانيًا: القادمون عبر المنافذ البرية والبحرية، وذلك للحالات التالية:

– المواطنون والمواطنات وزوجة متابعات الخليج 365، وزوج المواطنة، وأبناء وبنات المواطنة، والعمالة المنزلية المرافقة لأي من الفئات المذكورة.

– من تظهر حالته الصحية (محصن)، ومرافقوه دون سن 18 عامًا.

-من يحملون تأشيرة دبلوماسية، والدبلوماسيون وعائلاتهم المقيمة معهم.

– طواقم السفن البحرية.

– سائقو الشاحنات ومساعدوهم من جميع

المنافذ.

– من له علاقة بسلاسل الإمداد الصحية، حسب ما تراه وزارة الصحة.

– الحالات المستثناة، حسب ما تراه الجهات المعنية.

العزل المنزلي

وأشارت الداخلية في حينه إلى أن المستثنين من الحجر المؤسسي يطبق عليهم الحجر المنزلي، ما عدا المحصنين، مع التأكيد على ضرورة الحصول على وثيقة تأمين صحي سارية المفعول لتغطية مخاطر فيروس كورونا (كوفيد – 19) معتمدة من الجهات الرسمية بالمملكة، وذلك على جميع القادمين إلى المملكة (غير المحصنين)، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 8 شوال 1442هـ، الموافق 20 مايو 2021م.

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