شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة توجه بالقبض على المعتدين على شخص في إحدى الصالات الرياضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه وفقاً لما رصده مركز الرصد النيابي من تداول محتوى معلوماتي يثبت قيام عدة أشخاص بالاعتداء عمداً على شخص داخل مسبح أحد الصالات الرياضية بمدينة الرياض، فقد صدر أمر النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية بحق كل من اشترك في الواقعة وذلك بالقبض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. فيما شمل ذلك مصور المحتوى وناشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع كل مامن شأنه التعدي على حريات الآخرين، والجناية عليهم بأي صورة من صورها.