شكرا لمتابعة خبر عن السفارة في نيقوسيا تدعو الراغبين في السفر إلى قبرص بالتأكد من التعليمات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نيقوسيا (صدى):

دعت سفارة المملكة في نيقوسيا، أمس الجمعة، جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى قبرص بالتأكد من تعليمات شركات الطيران الناقلة.

وقالت السفارة، أنه على جميع المواطنين الكرام الراغبين السفر الى جمهورية قبرص التأكد من الأنظمة والتعليمات لشركات الطيران الناقلة في حال كانت الرحلة تشمل محطة توقف ( ترانزيت ) وتتطلب تحليل( PCR ) قبل السفر.

وكانت السفارة قد كشفت في وقت سابق أن إجراءات السفر إلى قبرص بالنسبة للمواطنين، لا يشترط فيها الخضوع لأي متطلبات تتعلق بفيروس كورونا المستجد؛ حيث تقتصر الإجراءات في حالة الرحلات المباشرة على أخذ تأشيرة الدخول الخاصة بقبرص أو تأشيرة "الشنقن"، كما يلزم قبل السفر تسجيل بطاقة صعود للطائرة من موقع "فايت باس" لأخذ الموافقة.