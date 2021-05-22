شكرا لمتابعة خبر عن «الضمان الصحي» يوضح هل المحصن المتعافي ملزم بعمل تأمين كوفيد للسفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم السبت، هل الشخص الذي حالته في تطبيق توكلنا "محصن متعافي" ملزم بعمل تأمين كوفيد للسفر.

واستفسر أحد الأشخاص قائلًا: "‏‎مواطن أقل من 18 عامًا وحالته في توكلنا محصن متعافي، هل هو ملزم بعمل تأمين كوفيد للسفر؟".

وأكد مجلس الضمان الصحي، أنه لا يلزم لهم التأمين حسب بيان وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر المواطنين المتعافين من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).