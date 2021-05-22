اخبار السعوديه

«الضمان الصحي» يوضح هل المحصن المتعافي ملزم بعمل تأمين كوفيد للسفر

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن «الضمان الصحي» يوضح هل المحصن المتعافي ملزم بعمل تأمين كوفيد للسفر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مجلس الضمان الصحي، اليوم السبت، هل الشخص الذي حالته في تطبيق توكلنا "محصن متعافي" ملزم بعمل تأمين كوفيد للسفر.

واستفسر أحد الأشخاص قائلًا: "‏‎مواطن أقل من 18 عامًا وحالته في توكلنا محصن متعافي، هل هو ملزم بعمل تأمين كوفيد للسفر؟".

وأكد مجلس الضمان الصحي، أنه لا يلزم لهم التأمين حسب بيان وزارة الداخلية الفئات المسموح لها بالسفر المواطنين المتعافين من فيروس ، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا