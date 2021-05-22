شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «توكلنا»: تعديل الوضع الصحي يكون من قبل وزارة الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد تطبيق توكلنا أن تعديل حالة الوضع الصحي في التطبيق يكون من قبل وزارة الصحة.

وقال التطبيق، في وقت سابق، أن الحالة الصحية "محصّن جرعة أولى" (أخضر غامق)، تظهر في التطبيق لمن لم يصب بالفيروس مسبقًا وأكمل 14 يومًا بعد أخذ الجرعة الأولى من اللقاح.

وأشار إلى أن حالة "محصّن جرعة أولى" تستمر لمدة 180 يومًا من تاريخ أخذ الجرعة ما لم يتم إكمال الجرعات أو تثبت الإصابة وذلك حسب تعليمات وزارة الصحة.