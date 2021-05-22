شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. 4 شقيقات استثمرن مؤهلاتهن في إنشاء وإدارة مطعم فاخر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

نجحت 4 شقيقات في استثمار مؤهلاتهن في إنشاء وإدارة مطعم فاخر في الرياض منذ عام ونصف العام.

وقسمت الشقيقات "نورا وندا ونهى ونوف"، وفقا لـ"MBC" مهام العمل بينهم، حيث تتولى "نوف" استقبال العملاء والترحيب بهم واستقبال ملاحظاتهم.

وذكرت "ندا" أنها تولت تصميم الديكورات الخاصة بالمطعم والمساعدة في إعداد المأكولات واختيارها، بينما تولت نورا إدارة الشؤون المالية للمطعم.

وتولت "نهى"مسؤولية الموارد البشرية وإنهاء أي إجراءات متعلقة بالجهات الحكومية، وتطمح هي وشقيقتها في توسيع مشروعهن بالرياض.