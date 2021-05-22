تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على بعض مناطق المملكة.. السبت

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتشكل سحب رعدية ممطرة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق حائل «الحائط، السليمي، الشملي، الشنان، الغزالة، بقعاء، حائل، سميراء، موقق» والحدود الشمالية «العويقيلة، رفحاء، طريف، عرعر» والجوف «القريات، دومة الجندل، سكاكا، طبرجل» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنّ في مدى الرؤية.

وتمر المنطقة الشرقية «حفر الباطن» والقصيم «الأسياح، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، عنيزة، بريدة، عيوان الجواء» والرياض «الدوادمي، الزلفي، المجمعة، شقراء، عفيف» بنفس الحالة المناخية السابقة.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على منطقتي مكة المكرمة «أضم، الطائف، العرضيات، ميسان» والباحة «الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة».

كما أن هناك سحبًا رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في الرؤية على منطقتي عسير «أبها، الحرجة، النماص، تنومة، خميس مشيط، ظهران الجنوب» وجازان «أبوعريش، الحرث، الدائر، الريث، الطوال، العارضة، فيفا، هروب».