بالصور.. إحباط محاولتين لتهريب 300 كجم حشيش بميناء جازان ومنفذ الوديعة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إحباط محاولتين لتهريب أكثر من 300 كيلو جرام من الحشيش المخدر في ميناء جازان ومنفذ الوديعة الحدودي مع اليمن.

وذكرت الهيئة –عبر تويتر- أنَّه تمَّ إحباط محاولتي تهريب (306.5) كيلو جرام من مادة الحشيش، مضيفة أنَّ محاولة التهريب الأولى كانت المخدرات مخبّأة داخل الصندوق الخلفي للشاحنة، أما المحاولة الثانية فكانت المخدرات مخبأة داخل أعواد من القصب.

كان منفذ جسر الملك فهد، أحبط منذ أيام، محاولة تهريب (4486) غطاء زجاجات خمور و(978) ملصقات خمور أمامية و(738) ملصقات خمور خلفية.

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