محمد الفلاح - السبت 22 مايو 2021

استقر سعر الدولار في سوريا، خلال تعاملات اليوم السبت 22 مايو 2021، لدى السوق الموازية (السوداء)، وسط تحذيرات من انتشار الدولار المزور.



وأطلق البنك المركزي السوري تحذيرا للمواطنين السوريين بضرورة أخذ الحيطة بسبب انتشار كمية من "النقد الأجنبي المزور" في البلاد، وسط محاولات السيطرة على مصادرها وتوزيعها.

كما شدد المركزي بشكل واضح على ضرورة أن يمتنع المواطنون عن شراء النقد الأجنبي من السوق غير النظامية واللجوء إلى المصارف وشركات الصرافة للحصول على حاجتهم.

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية، عند فتح تعاملات اليوم السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل 3120 ليرة للشراء، و3210 ليرة للبيع.

ويتراوح فرق سعر الدولار في محافظات سوريا المختلفة، بالسوق السوداء، بين 50 و100 ليرة سورية بناء على وفرة النقد الأجنبي في تلك الأسواق.

وبقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

وبقي سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، خلال مستهل تعاملات السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، عند 3809 ليرات للشراء، و3924 ليرة للبيع.

واستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية، عند فتح تعاملات السبت، لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل نحو 4413 ليرة للشراء، و4551 ليرة للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، السبت، لدى السوق الموازية، عند إلى 830 ليرة للشراء، و857 ليرة للبيع.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية، خلال مستهل تعاملات السبت، لدى السوق الموازية 847 ليرة للشراء، و874 ليرة للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، السبت، لدى السوق الموازية غير الرسمية، عند مستوى 10363 ليرة للشراء، و10688 ليرة للبيع.