سعر الدولار في مصر اليوم السبت 22 مايو 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 22 مايو 2021، في تعاملات الصراف الآلي وبعض شركات الصرافة.

ورغم تداعيات الجائحة، حقق الجنيه المصري استقرار أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر منذ يونيو/ حزيران الماضي.

والجمعة، والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

وبلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 15.62 جنيه للشراء، و 15.72 جنيه للبيع.

وبحسب مسح أجرته ”الخليج 365” على الأسعار في 29 بنكا، استقر متوسط سعر الدولار، عند نحو 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وجاء أعلى سعر للدولار في مصر، عند 15.65 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، في صرافات البنك الأهلي الكويتي.

وهيمن سعر الدولار 15.63 جنيه للشراء، و 15.73 جنيه للبيع، على تعاملات العديدمن البنوك، الإمارات دبي الوطني، مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، عودة، والبركة، الأهلي المتحد، بلوم مصر، المصرف المتحد.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر ( أكبر بنكين حكوميين)، عند 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، وهو أقل سعر للدولار في مصر.

طروحات جديدة تنتظرها البورصة

وتستعد البورصة المصرية لإتمام ما يصل إلى 6 طروحات جديدة لشركات خلال عام 2021، بحسب تصريحات محمد فريد رئيس البورصة.

وتوقع فريد، أن تشهد البورصة المصرية المزيد من الطروحات خلال العام الجاري.

أسعار اليورو والإسترليني



واستقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 19.06 جنيه للشراء، و 19.19 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى البنك المركزي المصري، ثابتا عند 22.07 جنيه للشراء، و 22.22 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، مسجلا 4.25 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي، ثابتا عند نحو 51.89 جنيه للشراء، و 52.35 جنيه للبيع.