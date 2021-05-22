شكرا لمتابعة خبر عن «الجمارك»: يتم احتساب مجموع المشتريات لكل فرد من العائلة المسافرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد حساب "اسأل الجمارك" التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم السبت، أنه يتم احتساب مجموع المشتريات لكل فرد من العائلة المسافرة.

وتلقى حساب "اسأل الجمارك" عبر تويتر، استفسارًا يقول: "بالنسبة للمسافرين عن طريق المطارات، هل قيمة الـ ٣٠٠٠ ريال للمشتريات تطبق على التذكرة الواحدة للفرد أو للعائلة المسافرة بشكل كامل؟".

وأجاب الحساب بأنه يتم احتساب مجموع المشتريات لكل فرد، كما يُمكن الاطلاع على بوابة المعرفة عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــــا .