أخبار السعودية اليوم.. «فيفا» يوافق على دراسة المقترح السعودي حول كأس العالم.. والمملكة تتجاوز دولًا متقدمة في معرض آيسف 2021

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الموافق 21 مايو 2021 م منها: «فيفا» يوافق على دراسة المقترح السعودي حول كأس العالم، والمملكة تتجاوز دولًا صناعية متقدمة في معرض آيسف 2021 ، تغطية تأمين كورونا تبدأ من تاريخ السفر.

«فيفا» يوافق على دراسة المقترح السعودي حول كأس العالم

نجح الاتحاد السعودي لكرة القدم، برئاسة ياسر المسحل، في إقناع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بدراسة مقترح إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلًا من 4 أعوام.

بدء فصل الصيف رسميًّا في المملكة 1 يونيو.. هل ستتكرر درجات حرارة 2010؟

أكد حسين القحطاني، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يوم 1 يونيو المقبل هو الدخول الفعلي لفصل الصيف في المملكة؛ حيث درجات الحرارة المرتفعة.

استشارية: الأطفال أصبحوا ناقلين لكورونا.. وننصح بعدم تقبيلهم ومصافحتهم

قالت الدكتورة حوراء البيات، استشاري أمراض معدية بمدينة الملك سعود الطبية، إن الأطفال أصبحوا ناقلين لفيروس كورونا في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، ناصحة بعدم تقبيل الأطفال ومصافحتهم.

«توكلنا» ضمن المشاريع الـ5 الأوائل للصحة الإلكترونية.. ورئيس التطبيق يكشف الأسباب

أكد الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا المهندس عبدالله العيسى، أن المملكة سخرت التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي للسيطرة على فيروس كورونا.

إنجاز سعودي.. المملكة تتجاوز دولًا صناعية متقدمة في معرض آيسف 2021

حققت المملكة ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة ووزارة التعليم، وللعام الخامس عشر على التوالي 5 جوائز كبرى، و3 جوائز خاصة خلال مشاركتها في معرض آيسف الدولي للعلوم والهندسة Regeneron ISEF 2021 الذي أقيم في الولايات المتحدة خلال المدة من 3 إلى 21 مايو 2021م.

«الضمان الصحي»: تغطية تأمين كورونا تبدأ من تاريخ السفر

حدّد مجلس الضمان الصحي، اليوم الجمعة، بداية تغطية تأمين كورونا المستجد للسفر.

تفاصيل جديدة في واقعة الخطأ الطبي بالقريات.. وأسرة الضحية تطلب لجنة جنائية

رفضت أسرة ضحية الخطأ الطبي بمستشفى القريات، قرار اللجنة الطبية التي أقرت بوجود قصور من ثلاثة أطباء بالمستشفى في حادث وفاة ابنتهم التي دخلت المستشفى للولادة فخرجت وطفلتها جثتين، وطلبت تشكيل لجنة صحية جنائية من العاصمة الرياض للتحقيق بالحادث.

حاكى الطراز الأوروبي.. قصة سعودي صمم منزلًا معلقًا على نخيل مزرعة والده

في مشهد يشبه كثيرًا المناظر الطبيعية في أوروبا، بنى الشاب عمر القاسم منزلًا معلقًا على نخيل منزرعة والده في قرية الشقيق بمدينة الإحساء.

مقطع يوثق لحظة محاولة شخص الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة

وثق مقطع فيديو، لحظة محاولة شخص، الصعود على منبر الحرم المكي أثناء خطبة الجمعة اليوم بالمسجد الحرام.

«الصحة» توصي باستمرار تطبيق الاحترازات: لقاح كورونا لا يمنع الإصابة

أوصت وزارة الصحة بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح كورونا مثل لبس الكمامة وترك مسافة آمنة، مشيرة إلى أن اللقاح يُسهم بشكل كبير في تقليل الإصابة ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

بالفيديو.. محلل نفسي: رسوم الطفل تكشف عن تعرضه للاعتداء والتعنيف

أوضح المتخصص في علم تحليل الشخصيات والنفسيات، تركي الفايز، أنه يمكن قراءة شخصية الطفل من خلال رسوماته ومعرفة ما إذا كان يعاني من مشاكل في بيته من عدمه، أو وقوع اعتداء عليه أو تعنيف.

روسيا تعلن استئناف الرحلات الجوية مع السعودية.. وتكشف الشروط

أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع السعودية، بالإضافة إلى 4 دول؛ هي: أيسلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال، بدءا من 25 مايو الجاري.

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