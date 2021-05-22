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وزير الداخلية: بيض الله وجيهكم يا أسود الداخلية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

وزير الداخلية: بيض الله وجيهكم يا أسود الداخلية

التاريخ سيقف طويلًا أمام تضحياتهم

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، لقطات لرجال وزارة الداخلية أثناء تدريباتهم ومهامهم.

أسود الداخلية: 

وعلق وزير الداخلية، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على الصور بالقول: أسود الداخلية، بيض الله وجيهكم يا رجال.

تضحيات الأبطال: 

وتفاعل مواطنون مع الصور بالتأكيد على أن التاريخ سيقف طويلًا بالدرس والتقدير أمام تضحيات رجال الأمن ودورهم المشرّف، مقدمين كل تحية وشكر إلى رجال الأمن.

وزير الداخلية: بيض الله وجيهكم يا أسود الداخلية - متابعات الخليج 365 وزير الداخلية: بيض الله وجيهكم يا أسود الداخلية - متابعات الخليج 365 وزير الداخلية: بيض الله وجيهكم يا أسود الداخلية - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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