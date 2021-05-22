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شكرا لقرائتكم وزير الداخلية: بيض الله وجيهكم يا أسود الداخلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22
وزير الداخلية: بيض الله وجيهكم يا أسود الداخلية
التاريخ سيقف طويلًا أمام تضحياتهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نشر وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، لقطات لرجال وزارة الداخلية أثناء تدريباتهم ومهامهم.
أسود الداخلية:
وعلق وزير الداخلية، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على الصور بالقول: أسود الداخلية، بيض الله وجيهكم يا رجال.
تضحيات الأبطال:
وتفاعل مواطنون مع الصور بالتأكيد على أن التاريخ سيقف طويلًا بالدرس والتقدير أمام تضحيات رجال الأمن ودورهم المشرّف، مقدمين كل تحية وشكر إلى رجال الأمن.
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