وزير الداخلية: بيض الله وجيهكم يا أسود الداخلية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

نشر وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، لقطات لرجال وزارة الداخلية أثناء تدريباتهم ومهامهم.

أسود الداخلية:

وعلق وزير الداخلية، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على الصور بالقول: أسود الداخلية، بيض الله وجيهكم يا رجال.

تضحيات الأبطال:

وتفاعل مواطنون مع الصور بالتأكيد على أن التاريخ سيقف طويلًا بالدرس والتقدير أمام تضحيات رجال الأمن ودورهم المشرّف، مقدمين كل تحية وشكر إلى رجال الأمن.



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