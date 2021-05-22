شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. توقعات بتخطي درجات الحرارة الـ 40 درجة خلال الـ 4 أشهر القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

توقع عادل القازنلي، المختص في الأرصاد الجوية، وصول درجات الحرارة في مناطق المملكة إلى نهاية الـ 40 درجة مئوية.

وقال القازنلي إن الموجة الحالية هي أول موجة حارة بالمملكة هذا الصيف، وقد تستمر خلال الأربعة أشهر القادمة.

وتابع: "أجواء المملكة بالصيف ستتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وتحرك منخفض البحر الأحمر، وارتفاع الخط الفاصل المداري، الأمر الذي سينتج عنه تشكل سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية".

وأضاف: "نعيش الفترة القادمة أجواء حارة مستقرة إلى نوع ما، ولا تتواجد عواصف ترابية ونحذر الأهالي والمصطافين من أخذ الحيطة والحذر والإكثار من تناول السوائل".