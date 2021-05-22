شكرا لقرائتكم خبر عن 216 مراجعا للعيادات الطبية المتنقلة في عبس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين.

وراجع العيادات خلال المدة من 5 حتى 12مايو 2021م، في عيادة الطوارئ 3 مستفيدين، وعيادة الباطنية 71 شخصا، وعيادة التوعية والتثقيف 64 شخصا، وعيادة الصحة الإنجابية 78 حالة.

وصُرفت الأدوية لـ 81 فردا، فيما راجع قسم الخدمات التمريضية 29 مريضا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين، كما نُفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.