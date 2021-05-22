شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعقيمها.. إعادة افتتاح 21 مسجدا في 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح 21 مسجداً بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في 6 مناطق بعد ثبوت 21 حالة إصابة بفيروس « كورونا » بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 104 أيام 1261 مسجداً.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ، أمس، أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها 7 مساجد بمنطقة مكة المكرمة، و6 مساجد بمنطقة الرياض، و3 مساجد في كل من منطقتي الباحة وجازان، ومسجد في كل من منطقة نجران وعسير.

وبيَّنت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.