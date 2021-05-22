شكرا لقرائتكم خبر عن 339 مستفيدا من مركز الأطراف الصناعية بعدن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل بمحافظة عدن، تقديم خدماته الطبية المتنوعة لمن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال شهر أبريل 2021م، تقديم 460 خدمة، وزعت على 339 مستفيدا، وتم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 151 مريضا اشتملت بين تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 188 شخصا.

يأتي ذلك امتدادا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي، والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.