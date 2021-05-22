شكرا لقرائتكم خبر عن منحنى «كورونا» يتصاعد.. و«النشطة» 8775 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، 1136 حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد، وتعافي 980 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة 8775 حالة، منها 1331 حالة حرجة.

وأوصت «الصحة» بالاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بعد أخذ لقاح «كورونا»، مثل ارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، لافتةً إلى أن اللقاح يُساهم بشكل كبير في تقليل الإصابة، ولكن لا يمنع الإصابة، خاصةً أن الجائحة لا تزال قائمة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 438705 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 422706 حالات، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد 10 حالات؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 7224 حالة.

وأشارت «الصحة» إلى إجراء 81678 فحصاً مخبرياً، ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس «كورونا».