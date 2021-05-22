شكرا لقرائتكم خبر عن الملك لـ«عباس»: المملكة ستواصل جهودها لوقف الاعتداءات الإسرائيلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله‏-، إدانة المملكة وشجبها للاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس، والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما أسفر عنه من سقوط للضحايا الأبرياء والجرحى، داعياً الله -عز وجل- أن يمن عليهم بالشفاء العاجل.

وشدد -حفظه الله-، خلال اتصال هاتفي أمس، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن المملكة ستواصل جهودها على كافة الأصعدة لوقف الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية على القدس من خلال التواصل مع الأطراف الفاعلة لممارسة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، متمنياً -حفظه الله- للشعب الفلسطيني الأمن والسلام.

من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني، عن تقديره البالغ لمواقف المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وحتى اليوم، معرباً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، ولحكومة المملكة على جهودها المبذولة في المنظمات الدولية والإسلامية والعربية لوقف العدوان الإسرائيلي ونصرة الشعب الفلسطيني.