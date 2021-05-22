شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الرئيس اليمني بذكرى يوم الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي، بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلاده.

وأعرب الملك المفدى -أيده الله- عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة مماثلة للرئيس عبدربه منصور هادي، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجيًا لحكومة وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق الأمن والاستقرار.