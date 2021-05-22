شكرا لمتابعة خبر عن تعليق الأمير عبد الرحمن بن مساعد على ترشيحه للإعلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تصدر في الساعات الماضية وسم "نرشح بن مساعد للإعلام" إذ رشح مواطنون وإعلاميون وسياسيون الأمير عبد الرحمن بن مساعد لتولي منصب في الإعلام، مؤكدين أنه سيكون الرجل المناسب في المكان المناسب.

وقال ابن مساعد تعقيبا على الأمر: "أرى البعض عبر هاشتاجات يرشحني لمناصب، وهذا أمر لا أحبذه ، ولم أفعل ما أفعل من أجله".

وجاء ذلك إشادة بآراء الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ورؤيته ومواقفه الوطنية، إذ أكد مواطنون أنه عندما تواجه المملكة هجوما أو إساءة من أي طرف يتسابقون لحساب الأمير، يجدون فيه ما يشفي الغليل.

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