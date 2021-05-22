بدء فصل الصيف رسميًّا في المملكة 1 يونيو.. هل ستتكرر درجات حرارة 2010؟

أكد حسين القحطاني، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يوم 1 يونيو المقبل هو الدخول الفعلي لفصل الصيف في المملكة؛ حيث درجات الحرارة المرتفعة.

وأوضح القحطاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج 120 المذاع على فضائية الإخبارية، أن المملكة تشهد ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة خصوصًا في فترة الظهيرة على مناطق المملكة.

وأشار إلى أن المملكة ستشهد ارتفاعًا نسبيًّا في درجات الحرارة خاصة على المناطق الساحلية والمناطق الداخلية، مع ارتفاع واضح لنسبة الرطوبة على هذه المناطق.

وأضاف القحطاني أنه من المتوقع أن تكون المنطقة الشرقية من أكثر المناطق ارتفاعًا في درجات الحرارة؛ حيث تصل في بعض الأحيان إلى 50 درجة مئوية في فصل الصيف خاصة الإحساء والظهران.

وتابع القحطاني، أن المنطقة الشرقية ستشهد ارتفاعًا في نسب الرطوبة وسواحل منطقة مكة المكرمة، بينما تشهد مرتفعات الطائف ومرتفعات جازان أجواء معتدلة.

ولفت القحطاني إلى أن معدلات درجات الحرارة في المملكة في فصل الصيف تتراوح ما بين 38 و48 درجة مئوية وتتراوح حسب الموجات الحارة التي تؤثر على مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن مدينة جدة سجلت 52 درجة مئوية تحت الظل في صيف 2010 .

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